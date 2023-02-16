عامر حسين يحذر الأندية المشاركة في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، أن الشروط الموضوعة من الاتحاد العربي للمشاركة في البطولة العربية، هي تواجد الزمالك بطل الموسم الماضي بالإضافة إلى الأهلي، ثم بيراميدز وطلائع الجيش، للتواجد في البطولة.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي والزمالك سوف يشاركوا في البطولة، ولكن لم نحصل على الموافقة، وبيراميدز يشترط المشاركة من بعد الأدوار التمهيدية، خاصةً تضاربها مع مواعيد الكونفدرالية، وبالتالي سوف ننتظر موقف طلائع الجيش للمشاركة".

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وأضاف حسين: "الاتحاد العربي لم يضع شرط مشاركة الأندية الجماهيرية، وكان هذا الشرط في البطولات السابقة ولكن البطولة الحالية لم تشمل هذا الأمر، واختيار الأربع الأندية يأتي بقرار منهم".

وأشار حسين، إلى أنه لن يكون هناك راحة لبعض الأندية، في

ظل المشاركة في البطولة العربية ثم المشاركة في البطولة الإفريقية، وعلى الجميع دراسة الأمر بعناية شديدة، خاصةً أنه سيكون هناك بطولة كأس الأمم الإفريقية أيضًا، وبالتالي لا بد أن يكون هناك دراسة بشكل مميز للموقف بشكل كامل.

واختتم عامر حسين: "أحاول وجود حلول ولكن الأمور صعبة في ظل ضيق الوقت وتلاحم المباريات، وفي النهاية الأندية تبدأ في الضغط علي بعد ذلك بسبب ضغط المباريات رغم أن الموقف في أيديهم وعليهم المشاركة في بطولة واحدة لمنع الضغط على أنفسهم".

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