جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر سيتي الفوز على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد الإمارات أمس والتي كانت مؤجلة من الجولة 12 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم السيتي بالهدف الأول عن طريق النجم البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 24 مستغلا خطًا دفاعي من المدافع تومياسو، الذي كان يريد إرجاع الكرة للحارس ليستغلها دي بروين ويضع الهدف الأول.

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وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول تمكن أرسنال من إدراك هدف التعادل الذي جاء عن طريق اللاعب ساكا من ضربة جزاء والذي نجح في إسكانها شباك الحارس إدرسون ببراعة.

في الدقيقة 72 تمكن السيتي من إدراك الهدف الثاني ليعزز تقدمه على الجانرز عن طريق اللاعب جاك غراليش ليستعيد السماوي تقدمه من جديد.

وفي الدقيقة 82 من عمر المباراة

سجل السيتي الهدف الثالث عن طريق النجم النرويجي إيرلنج هالاند ليصعب السماوي من مهمة المدفعجية في العودة للمباراة بعد أن أصبحت النتيجة 3-1.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي..

1 – مانشستر سيتي .. 51 نقطة

2 – أرسنال .. 51 نقطة

3 – مانشستر يونايتد .. 46 نقطة

4 – نيوكاسل يونايتد .. 41 نقطة

5 – توتنهام .. 39 نقطة

6 – برايتون .. 35 نقطة

7 – فولهام .. 35 نقطة

8 – برينتفورد .. 34 نقطة

9 – ليفربول .. 32 نقطة

10 – تشيلسي .. 31 نقطة

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