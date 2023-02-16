خبير تحكيمي: إبراهيم نور الدين يُهدد استمرار لجنة الحكام ومفاجأة بشأن ركلة جزاء سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي أن إبراهيم نور الدين يُهدد استمرار لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المتواجدة في الوقت الحالي بشكل مؤقت برئاسة محمد فاروق.

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وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" إبراهيم نور الدين هدد بقاء لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة وأصبح اتحاد الكرة في الوقت الحالي يستعجل التعاقد مع خبير أجنبي بعد أخطاء مباراة الزمالك وسموحة في الدوري والتي كانت في مقدمتها

التصريحات التليفزيونية عقب المباراة.

وأضاف محمد صلاح: " إبراهيم نور الدين أتفق معه أن ركلة جزاء سموحة من الممكن أن لا تحتسب ركلة الجزاء لها ولكن اختلف معه فى ركلة جزاء الزمالك ".

وتابع: " تصريحات إبراهيم نور الدين عقب المباراة التليفزيونية لم تفيده بل كان سبب ضرر له ".

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