برونو سافيو يدرس الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الرحيل عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري لعدم رغبته في الاستمرار في مصر.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"سافيو تحدث مع وكيله هوجو جارسيا للبحث عن عرض في البرازيل للعودة في نهاية الموسم الجاري ، وتم عرض اللاعب على نادي أفاي

البرازيلي للرحيل عن طريق البيع النهائي".

وتابع:" برونو سافيو وقع مع الأهلي لمدة 4 مواسم مقابل مليون و200 ألف دولار وفي حال رحيله سيتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين والحصول على مقابل مادي بالاتفاق بينهما".

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