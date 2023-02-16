سفير مصر في السودان: استقبال خاص لبعثة الأهلي غدا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاني صلاح سفير مصر في السودان أن الأهلي سيصل غدا إلى العاصمة الخرطوم استعدادا لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا.

وقال صلاح لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: الأهلي يصل غدا السودان على متن طائرة خاصة.

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وتابع: ملعب الهلال غير مجهز بالشكل الكامل وبالتالي لن تقام مباراة الأهلي والهلال بحضور الجمهور، وأكد: هناك تفهم أن عدم حضور الجماهير في لقاء الهلال والأهلي يخص الاتحاد الأفريقي.

وأشار: نتواصل مع مسئولي الأهلي منذ وجود بعثة الفريق في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، وأتم: "جمعية الصداقة السودانية تستقبل الأهلي في السودان‏".

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل على ملعب نادي الهلال في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

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