شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الديبة يقود الفراعنة للتتويج بكأس أفريقيا للمرة الأولى أمام أثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل 66 عاماً وبالتحديد فى السادس عشر من شهر فبراير 1957 انتزع منتخب الفراعنة، أول ألقابه القارية فى بطولة أمم أفريقيا، التى أقيمت بالسودان فى أول بطولة منظمة للكان، لتكون النجمة الأولى فى مشوار حافل بالانتصارات للفراعنة الذين تسيدوا القارة السمراء بسبعة ألقاب قارية.

شارك فى تلك البطولة أربعة منتخبات هى منتخب مصر، منتخب السودان، منتخب إثيوبيا، ومنتخب جنوب أفريقيا.

منتخب جنوب أفريقيا تم استبعاده مع المسابقة، وبقيت ثلاثة منتخبات فقط، وذلك بسبب اتباع سياسة التفرقة العنصرية فى بلاد البافانا بافانا.

قائمة مصر كانت تضم حارس مرمى "مُجنس" وهو اليونانى براسكوس، اللاعب الوحيد الذى تم تجنيسه فى تاريخ الفراعنة ليلعب بصفوف المنتخب الوطنى، ونجح فى الحفاظ على شباكه نظيفه بالمباراة النهائية أمام إثيوبيا واستقبل هدفا فى مباراة السودان بنصف النهائى، براسكوس جاء إلى مصر فى مطلع الخمسينيات من القرن الماضي ولعب لنادى القناة.

لعبت مباراتان فى البطولة كانت بين مصر والسودان وتمكن الفراعنة من الإطاحة بمنظم البطولة بنتيجة 2 / 1، فيما تأهل منتخب إثيوبيا للمباراة النهائية ليلاقى المنتخب المصرى، ويخسر الأول بنتيجة 4 أهداف نظيفة، ليتوج المنتخب المصرى بأول لقب له.

محمد دياب العطار والشهير بـ"الديبة" كان نجم البطولة بلا منازع بعدما تمكن من تسجيل 5 أهداف خلال المسابقة ونال جائزة الهداف، وجاءت أهدافه فى المباراتين اللتين خاضهما المنتخب، حيث سجل الهدف الأول فى مباراة السودان والذى منح مصر الفوز حينها.

فيما جاءت أهدافه الأربعة الأخرى فى المباراة النهائية أمام إثيوبيا، حيث سجل "سوبر هاتريك" قاد الفراعنة لمنصة التتويج باللقب الأول فى المنافسات ولها.