شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة لكولر مع لاعبى الأهلى لعلاج أزمة إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش مران الأمس تحدث معهم خلالها عن ظاهرة إهدار الفرص وأحضر المدير الفني للأهلي ملخص لمباريات الفريق الأخيرة محلياً وفي بطولة العالم للأندية وقام بأطلاعهم على الفرص السهلة التى أهدرها أكثر من لاعب بالفريق في مقدمتهم ، محمد شريف وأفشة وشادي حسين وبيرسي تاو وغيرهم ، وشدد المدير الفني للاعبيه على ضرورة التركيز أمام مرمى المنافس وإستغلال الفرص المُتاحة حتى لا يندم الفريق كثيراً مثلما حدث في مونديال الأندية.

ويلعب الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الثانية، التى تضم معه كلاً من ، صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني ، وتأجلت أول مباراة للأهلي بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر بمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة.