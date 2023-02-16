نجم الأهلي السابق: مباراة الهلال السوداني صعبة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا صعبة على لاعبي المارد الأحمر لعدة أسباب.

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وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" من وجهة نظري أن مباراة الهلال السوداني صعبة

على لاعبي الأهلي لإقامته خارج الأرض ووسط أجواء ودرجة حرارة معينة ".

وتابع:"أعتقد أن آداء فريق الأهلي أمام ريال مدريد أفضل من مباراة بايرن ميونخ السابقة في كأس العالم للأندية ".

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