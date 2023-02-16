شادي حسين يرفض التجميد في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - طلب شادي حسين مهاجم فريق الأهلي من السويسري مارسيل كولر تحديد موقفه في الفترة القادمة بعد استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية في المغرب مؤخراً.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"شادي حسين يرفض فكرة التجميد والخروج من حسابات مارسيل كولر وطلب من المدير الفنى تحديد ما ينقصه من أمور فنية

من أجل العودة من جديد لحساباته الفنية".

وأضاف:" يشعر مهاجم الأهلي بحالة من الضيق بسبب خروجه من حسابات كولر في كأس العالم للأندية في المغرب والاعتماد على محمد شريف فقط وكهربا وبيرسي تاو في مركزه مع الفريق".

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