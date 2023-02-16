أبوالدهب: رحيل أحمد الشيخ عن المصري قرار صائب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصطفى أبو الدهب نجم فريق المصري البورسعيدي السابق أن قرار إدارة النادي بفسخ عقد أحمد الشيخ لاعب الفريق البورسعيدي قرار صائب جداً.

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وقال مصطفى أبو الدهب نجم فريق المصري البورسعيدي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"أحمد الشيخ لم يقدم أي مرود فني مع فريق المصري البورسعيدي منذ التعاقد معه

وقرار الإدارة بفسخ التعاقد مع الشيخ قرار صائب جداً ".

وتابع:"أحمد الشيخ منذ الانتقال إلى نادي المصري البورسعيدي اعتاد على افتعال الأزمات كثيراً مع الفريق وقرار رحيله وفسخ التعاقد مع قرار جيد جداً لصالح الفريق ".

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