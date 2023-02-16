ميدو يكشف كواليس اختيار الفرق المصرية للمشاركة في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام (ميدو) نجم الكرة المصرية السابق ومدرب الإسماعيلي عن كواليس اختيار الفرق المصرية للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك ضمن المشاركة بوصفه بطل الدوري المصري في موسم 2021 – 2022.

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وأشار إلى أن الأهلي مرشح بقوة للحصول على دعوة رسمية من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأوضح أنه ربما يتم دعوة فريق مصري آخر من جانب الاتحاد العربي مؤكداً أن هناك فريق من الأربعة الأوائل بالدوري الممتاز في الموسم الماضي سيشارك في الأدوار التمهيدية.

أول تعليق من اتحاد الكرة على الفرق المشاركة بالبطولة العربية

أدلى عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأول تعليق رسمي حول الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال حسين عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك سيشارك في البطولة العربية بوصفه بطل الدوري الممتاز في الموسم الماضي وفقاً للشروط الخاصة بالبطولة.

وأشار إلى أن البطولة ستقام في مرحلتها النهائية خلال الفترة بين 20 يوليو إلى 5 أغسطس 2023 مؤكداً أن الدوري الممتاز في الموسم الجديد سيكون مضغوطاً للغاية خاصة مع استحداث بطولة دوري السوبر ليج بجانب البطولة العربية.

وأكد أن الاتحاد العربي لكرة القدم سيوجه دعوة للأهلي للمشاركة في البطولة العربية موضحاً أن الفريق الثالث الأقرب للمشاركة في البطولة وهو طلائع الجيش.

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