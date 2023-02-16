أول تعليق من اتحاد الكرة على الفرق المرشحة للمشاركة بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أدلى عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأول تعليق رسمي حول الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية.

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وقال حسين عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك سيشارك في البطولة العربية بوصفه بطل الدوري الممتاز في الموسم الماضي وفقاً للشروط الخاصة بالبطولة.

وأشار إلى أن البطولة ستقام في مرحلتها النهائية خلال الفترة بين 20 يوليو إلى 5 أغسطس 2023

مؤكداً أن الدوري الممتاز في الموسم الجديد سيكون مضغوطاً للغاية خاصة مع استحداث بطولة دوري السوبر ليج بجانب البطولة العربية.

وأكد أن الاتحاد العربي لكرة القدم سيوجه دعوة للأهلي للمشاركة في البطولة العربية موضحاً أن الفريق الثالث الأقرب للمشاركة في البطولة وهو طلائع الجيش.

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