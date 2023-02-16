الزمالك يخطط لتمديد عقد سيف جعفر

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى إدارة نادي الزمالك لتمديد عقد سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم الصاعد خلال الفترة المقبلة بعد تألقه في مباراة سموحة الأخيرة.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"تألق سيف فاروق جعفر في المباريات الماضية مع الزمالك دفع إدارة النادي للتفكير في تجديد عقد اللاعب

للاستمرار أطول فترة مع القلعة البيضاء".

وتابع:" هناك جلسة خلال أيام بين الزمالك وسيف فاروق جعفر من أجل تمديد عقده مع النادي بشكل رسمي والاتفاق على كافة التفاصيل المالية للعقد الجديد بين الطرفين ".

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