بوروسيا دورتموند يلدغ تشيلسي بهدف مارادوني في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني فوزاً صعباً على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف مقابل لا شئ في مباراة ذهاب ثمن نهائية بطولة دوري أبطال أوروبا.

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شوط أول سلبي بين دورتموند وتشيلسي

استحوذ فريق دورتموند على وسط الملعب معظم فترات الشوط الأول وحاول مغالطة دفاعات تشيلسي المتكتلة في وسط الملعب بهدف يربك حساباتهم.

في المقابل اعتمد البلوز بشكل واضح على المرتدات السريعة والتي شكلت خطورة كبيرة على الفريق الألماني.

مرت النصف ساعة الأولى من عمر المباراة دون خطورة على كلا المرميين باستثناء محاولات خجولة من بيلينجهام وكريم اديمي لاعبا دورتموند، قبل ان يهدر جواو فيليكيس نجم تشيلسي اخطر فرص اللقاء في الدقيقة 38 عندما ارتدت تسديدته من العارضة.

انحصر اللعب بعد ذلك في وسط الملعب حتى اطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 0-0.

اديمي يمنح دورتموند الفوز بهدف تاريخي

لم تختلف الأمور في بداية الشوط الثاني حيث انحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب طولا الربع ساعة الاولى باستثناء تسديدة قوية من ريس جيمس لاعب تشيلسي.

وفي الدقيقة 63 نجم المهاجم الشاب كريم اديمي في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 63 ليمنح بوروسيا دورتموند التقدم، وتشتعل المباراة.

وفي الدقيقة 78 اضاع كوليبالي مدافع تشيلسي فرصة مؤكدة لمعادلة النتيجة، قبل ان يسدد حكيم زياش كرة خطيرة مرت لجوار القائم الايمن قبل ان يطل الحكم صافرة نهاية المواجهة بنتيجة 1-0.

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