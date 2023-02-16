ريال مدريد يكتسح التشي برباعية رائعة في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد فوزاً كاسحاً ومستحقاً على ضيفه التشي باربعة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الاسباني.

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ثلاثية رائعة لريال مدريد في الشوط الاول

سيطر ريال مدريد منذ اللحظات الأولى ووضحت نواياه الهجومية بالضغط مبكراً على دفاعات التشي في محاولة لتسجيل هدف مبكر، وهو ماتحقق عن طريق ماركو اسينسيو في الدقيقة الثامنة.

واصل الميرينجي سيطرته بعد الهدف بحثاً عن تسجيل ثاني الأهداف من خلال بعض المحاولات لفالفيردي وميليتاو.

وفي الدقيقة 31 سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني للفريق الملكي من ركلة جزاء، قبل ان يضيف بنزيما الهدف الثالث من علامة الجزاء مرة أخرى في الوقت بدل الضائع ليؤكد سيطرة ريال مدريد على الشوط الذي انتهى بنتيجة 3-0.

ريال مدريد يواصل تألقه في الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه، وواصل ريال مدريد ضغطه الهجومي بحثاً عن اضافة المزيد من الأهداف، وحاول فالفيردي ورودريجو مغالطة حارس التشي بتسديدات قوية من خارج منطقة الجزاء.

كما اهدر بنزيما وماركو اسينسيو فرصتين مؤكدتين للتهديف مع انتصاف زمن شوط المباراة الثاني، قبل ان ينجح مودريتش في اضافة الهدف الرابع للميرينجي في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد التشي عند 20 نقطة في المركز الأخير.

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