طارق حامد و حجازي يقودان تشكيل اتحاد جدة لمباراة الإتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم السعودية ، لمتابعة مباراة الاتحاد و الإتفاق مساء غد الخميس على ستاد الأمير محمد بن فهد ، ضمن منافسات الجولة الـ17 في الدوري السعودي الممتاز .

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ترتيب الاتحاد و الإتفاق في المباراة المرتقبة

يحتل الاتحاد السعودي المركز الثالث برصيد 37 في جدول ترتيب الدوري السعودي ، بينما الإتفاق يحتل المركز العاشربرصيد 19 نقطة .

تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع أمام الإتفاق

مارسيلو جروهي في حراسة المرمى،

في خط الدفاع : مهند الشنقيطي، أحمد حجازي،

أحمد شراحيلي، بامسعود،

في خط الوسط : برونو هنريكي، طارق حامد، كورونادو،

في خط الهجوم : كوستا، البيشي، رومارينيو.

موعد مباراة الاتحاد السعودي أمام الإتفاق في دوري روشن

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الخميس الموافق 16 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 9.30 مساء بتوقيت الإمارات ، و8.30 بتوقيت المملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد و الإتفاق

تذاع مباراة الاتحاد و الإتفاق على الهواء مباشرة على قنوات SSCالرياضية ،ويتولي التعليق على المباراة راشد الدوسري .

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