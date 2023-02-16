مانشستر سيتي يضرب آرسنال بثلاثية مثيرة في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر سيتي الفوز على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب استاد الإمارات والتي كانت مؤجلة من الجولة 12 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم السيتي بالهدف الأول عن طريق النجم البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 24 مستغلا خطأ دفاعي من المدافع تومياسو، الذي كان يريد إرجاع الكرة للحارس ليستغلها دي بروين ويضع الهدف الأول.

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وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول تمكن أرسنال من إدراك هدف التعادل الذي جاء عن طريق اللاعب ساكا من ضربة جزاء والذي نجح في إسكانها شباك الحارس إدرسون ببراعة.

في الدقيقة 72 تمكن السيتي من إدراك الهدف الثاني ليعزز تقدمه على الجانرز عن طريق اللاعب جاك غراليش ليستعيد السماوي تقدمه من جديد.

وقبل نهاية المباراة بـ8 دقائق تمكن النجم النرويجي إيرلنج هالاند من اقتناص الهدف الثالث للسيتي ليقضي على

آمال المدفعجية في العودة للمباراة بعد أن أصبحت النتيجة 3-1.

بدأ فريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، دياز، اَكي، رودريجو.

الوسط: إلكاي جوندوجان، دافيد سيلفا، كيفن دي بروين.

الهجوم: جريليش، رياض محرز، إيرلنج هالاند.

بينما بدأ فريق أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

الدفاع: تومياسو، ويليام ساليبا، جابرييل مجاليس، زينتشينكو.

الوسط: أوديجارد، جورجينيو، جرانيت، تشاكا.

الهجوم: بوكايو ساكا، إدوارد نيكتياه، مارتينيلي.

وتلقي فريق أرسنال ضربة موجعة وقوية قبل مواجهة مانشستر سيتي بعد تأكد غياب اللاعب توماس بارتي عن اللقاء بسبب معاناته من إصابة عضلية خلال تدريبات الفريق.

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