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 ريال مدريد يعمق جراح إلتشي برباعية نظيفة

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المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب على ضيفه إلتشي بأربعة أهداف دون مقابل، الأربعاء، في ختام مباريات الجولة 21 من لكرة القدم "لا ليغا".

افتتح ماركو أسينسيو، باب التسجيل للريال مُبكرا من كرة أهداها له المدافع داني كارفخال، اخترق بها دفاع إلتشي بمهارة عالية ثم أودعها الشباك في الدقيقة 8.

وواصل الريال أفضليته لينجح في إضافة هدف ثان أحرزه الفرنسي كريم بنزيما من علامة الجزاء عند الدقيقة 31، قبل أن يعود ذات اللاعب ويوقع على الهدف الثالث من نفس النقطة في الدقيقة الأخيرة لزمن الشوط الأول.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 التي عرفت تسجيل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الهدف الرابع بتسديدة من على مشارف حدود جزاء الخصم.

وبات في رصيد ريال مدريد 48 نقطة عزز بها موقعه في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف المتصدر، بينما ظل إلتشي في قاع الترتيب بـ 9 نقاط فقط.

(الاناضول)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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