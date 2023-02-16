دوري أبطال أوروبا: - بوروسيا دورتموند يهزم تشيلسي وبنفيكا يتجاوز كلوب بروج يقطع نصف المشوار

انتصر بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفٍ وحيد، الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "شامبيونزليغ".



جاء شوط المباراة الأول متوازنا بين الفريقين في نسبة الاستحواذ، غير أن تشيلسي كان الأكثر فرصا وخطورة أمام مرمى دورتموند الذي كان محظوظا بعدم تلقي هدف في الدقيقة 38 عندما ردت العارضة الأفقية تسديدة البرتغالي جواو فيليكس.



بعد الاستراحة تابع تشيلسي بحثه عن زيارة الشباك لكن دورتموند هو من نجح في أخذ الأسبقية بهدف رائع من إمضاء لاعب الوسط كريم أيديمي، الذي استلم الكرة في منتصف ملعب فريقه وانطلق بهجمة مرتدة متجاوزا انزو فيرنانديز والحارس كيبا ليضع الكرة بأناقة في المرمى اللندني عند الدقيقة 63.



تشيلسي حاول جاهدا التعديل، ولاحت له أكثر من فرصة لتحقيق مبتغاه إلا أن دورتموند حافظ على توازنه وأبقى شباكه نظيفة حتى صافرة النهاية التي أعلنت انتصار أصحاب الأرض، في انتظار لقاء العودة على أرض "ستامفورد بريدج" يوم 7 آذار/مارس القادم.



بنفيكا يقطع نصف المشوار

ولحساب نفس الدور، وفي ذات التوقيت، تغلب بنفيكا البرتغالي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين دون مقابل، حملا توقيع كل من، جواو ماريو من علامة الجزاء، وديفيد نيريس، في الدقيقتين 51 و88.



ويقام لقاء الإياب في ملعب النور يوم السابع من شهر آذار/ مارس القادم.



وبدأ كلوب بروج المباراة بهجوم ضاغط على مرمى بنفيكا بحثاً عن تسجيل هدف مبكر، لكن حارس بنفيكا اليوناني أوديسياس فلاكوديموس كان بالمرصاد منذ الدقيقة الأولى.



وسجّل أصحاب الأرض هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عن طريق دينيس أودوي، لكنه ألغي بداعي التسلل.



وحسم بنفيكا المباراة في شوطها الثاني، عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 47، انبرى لها ماريو وترجمها هدفاً أول (51).



وأهدر اللاعب نفسه فرصة تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية مرت إلى جوار المرمى، غير أن نيريس استغل خطأ دفاعياً وسجل الهدف الثاني بعد انفراد تام بمرمى الحارس سيمون مينيوليه (88).



كما ألغى حكم المباراة هدفاً ثالثاً لبنفيكا بداعي تسلل نيريس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



(وكالات)