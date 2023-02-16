الامارات | «دولية العين للطائرة» تنطلق السبت المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين للألعاب الرياضية عن تنظيم بطولة العين الدولية الثانية للكرة الطائرة من 18 إلى 21 الجاري. وإلى جانب العين المستضيف، تشارك في البطولة فرق الجزيرة، ومنتخب مصر للشباب، ونادي عمان العماني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للبطولة، بحضور عبدالعزيز الجنيبي، نائب رئيس شركة نادي العين للألعاب الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

وثمّن عبدالعزيز الجنيبي دعم مجلس أبوظبي الرياضي لإقامة البطولات التي تصب في مصلحة أندية الإمارة، وقال: نتطلع إلى الاستفادة من البطولة، للتحضير الجيد لبقية بطولات الموسم المحلي، كما أن المنتخب المصري للشباب من المنتخبات القوية في إفريقيا، وحصل على لقب بطولة إفريقيا للشباب بتونس أغسطس 2022، ويستعد من خلال بطولة العين للمشاركة في مونديال الشباب بالبحرين يوليو المقبل.

وتابع: «نادي عمان حقق العديد من البطولات المحلية في سلطنة عمان، وحل وصيفاً في دوري الدرجة الأولى العماني للموسم الحالي، إضافة إلى نادي الجزيرة، الذي حصل على لقب كأس نائب رئيس الدولة هذا الموسم».