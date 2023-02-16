الامارات | مواجهتان قويتان في الكأس الذهبية للبولو اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد اليوم الثاني لكأس دبي الذهبية للبولو، اليوم، مواجهتين مهمتين، تقامان على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، إذ يواجه فريق «ذئاب دبي كافو» فريق غنتوت. ورغم تفاوت عملية التصنيف، إلا أن غنتوت يمتلك من الخبرة ما يعوض الفارق. وسيدخل الفريق المواجهة ولديه نصف نقطة، قد ترجح كفته عند التعادل.

وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الإمارات مع كلينوفا، ضيف البطولة. وينتظر أن يطرأ بعض التعديل على تشكيلة فريق الإمارات وفق إمكانية مشاركة اللاعبين الأساسيين من عدمه، لكنه قد لا يؤثر في معطيات الأداء للفريق.