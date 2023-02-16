الامارات | إصابة رينان تُقلق شباب الأهلي قبل مواجهة الهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل شباب الأهلي على دفعة معنوية مهمة بفوزه على الظفرة بهدفين دون رد، أول من أمس، في الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، ليستعيد «فرسان دبي» صدارة الترتيب بوصول رصيده إلى 36 نقطة، بينما يمتلك الوصيف الشارقة برصيد 34 نقطة مباراة أقل سيخوضها أمام خورفكان غداً على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

ورغم سعادة «فرسان دبي» بالانتصار، لكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعدما أصيب المدافع البرازيلي رينان فيكتور وغادر الملعب في الشوط الأول، وتصبح مشاركته أمام الهلال السعودي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الإثنين المقبل، على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة مستبعدة.

وأصبح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم يعتمد على رينان في خط الدفاع، بعدما واجه «فرسان دبي» صعوبات بداعي الإصابات التي طالت كلاً من محمد مرزوق والبلجيكي جايسون دينايير وسالمين خميس، كما يغيب، منذ بداية الموسم، الصربي بوغدان بلانيتش.

ويأمل جارديم أن يصل كل من مرزوق ودينايير إلى درجة جاهزية مناسبة، بعدما عاد كل منهما للمشاركة في التدريبات خلال الأسبوع الجاري، وأن يصبحا مؤهلين بدنياً وفنياً للمشاركة أمام الهلال.

من جهته، أبدى جارديم سعادته بالفوز الذي حققه شباب الأهلي على الظفرة، وقال: «حققنا فوزاً مستحقاً، لأننا كنا الأفضل طوال المباراة، ونجحنا خلالها في الضغط على المنافس، وخلقنا وأضعنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل».

وأضاف في مؤتمر صحافي: «لا نواجه أي ضغوط قبل مبارياتنا مع الهلال، ونتدرب بشكل جيد، وفي كل مباراة نلعبها، نعطي كل ما لدينا، واللاعبون صغار في السن، على أعلى مستوى، وهم الأفضل في الدوري، مقارنة ببقية الفرق».

وعن فرص منافسة شباب الأهلي، على كأس دوري أبطال آسيا، قال: «يحتاج الفوز بالبطولات القارية، تحضيرات سنوات طويلة».

وأوضح: «مر الهلال بهذا الأمر، قبل أن يفوز باللقب الآسيوي مرتين خلال ثلاث سنوات، إذ كان يتحضر لذلك طوال ست أو سبع سنوات، لذلك لم يكن غريباً أن يكون 70% من لاعبي المنتخب السعودي، في المونديال، هلاليين».

وختم تصريحاته بقوله: «نحن ننافس بقوة على البطولات المحلية، وفي الموسم الماضي، كان الفارق بيننا وبين المتصدر 20 نقطة، لكننا الآن ننافس بقوة، ونطور من أدائنا لنبقى منافسين حتى النهاية».

شباب الأهلي يأمل أن يصل كل من مرزوق ودينايير إلى الجاهزية المطلوبة قبل لقاء الهلال.