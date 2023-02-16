الامارات | سنون: «الطائرة العربية» لم تكن ضمن خطط بني ياس.. لكن هدفنا اللقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد مدرب فريق بني ياس للكرة الطائرة، الجزائري مراد سنون، على أن معنويات اللاعبين كبيرة قبل السفر السبت المقبل إلى مصر، عبر مطار دبي الدولي، للمشاركة في البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة من 18 الجاري إلى الثالث من مارس المقبل، بمشاركة 16 نادياً. وقال إن «البطولة لم تكن ضمن أجندة وخطط بني ياس في الموسم الجاري، لكن رغم ذلك، الهدف واضح من المشاركة وهو لقب البطولة». ويتمنى المدرب تجاوز الصعوبات بسبب لائحة قيد الأجانب التي تفرض عليهم تسجيل لاعبين أجنبيين فقط، عكس البطولات المحلية في الإمارات.

وقال سنون لـ«الإمارات اليوم»: «المشاركة في البطولة لم تكن في روزنامة الفريق قبل بداية الموسم، ولم تكن ضمن الأهداف». وأضاف: «لم تكن موجودة في أجندتنا ولا ضمن خططنا، كانت الأهداف واضحة وهي التتويج بلقب مسابقة الدوري، وهو ما نجحنا في تحقيقه الأسبوع الماضي على حساب شباب الأهلي عقب مباراة مثيرة».

وكانت قرعة البطولة العربية قد وضعت بني ياس في المجموعة الثانية مع الكويت الكويتي، والوكرة القطري، إلى جانب السويحلي الليبي، ويستهل «السماوي» مشواره الإثنين المقبل بمواجهة الكويت على الصالة الملحقة باستاد القاهرة الدولي. واختار المدرب الجزائري 15 لاعباً للقائمة التي تضم: هاني الصيعري، ماجد ثاني، محمد المنهالي، مبارك المنصوري، محمد يوسف، علي العامري، حسن العطاس، كارلوس دا سيلفا، فيليب باندريرو، الهادي بن بشير، سيف علي، عبدالله محمد، حمد مبارك، دانيلو بافلوفيتش، وأثوس كوستا.

وعن لوائح البطولة الخاصة باللاعبين الأجانب، قال: «القوانين تسمح للفريق بقيد لاعبين أجنبيين فقط في القائمة النهائية، وهو أمر مختلف عن البطولات هنا في الإمارات، وهذا قد يصعب من مهمتنا، خصوصاً قد ظللنا نعتمد على أكثر من لاعب خلال المباريات السابقة».

ويمتلك سنون خبرة طويلة في كرة الطائرة، إذ قضى 15 عاماً في الإمارات مع ثلاثة أندية مختلفة، كما أشرف على المنتخب الوطني، وحقق خلال هذه الفترة 10 ألقاب، منها ثلاثة في الدوري، وثلاث بطولات في كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، وكأس الاتحاد مع النصر، ولقب دوري مع العين، ولقب دوري مع بني ياس.

وقال سنون: «إن لاعبي الفريق سيكتسبون خبرة إضافية، وبالتأكيد ستكون فرصة جيدة لنا أن نحصل على فرصة الاحتكاك مع أندية أخرى، رغم ضيق الفترة الزمنية، وأتمنى أن تساعدنا خبرة اللاعبين».

فريق الكرة في بني ياس يحتفل بـ «أبطال الطائرة»

نظم لاعبو فريق كرة القدم في بني ياس ممراً شرفياً، خلال استقبالهم للاعبي الطائرة، على هامش الحصة التدريبية التي أقامها الفريق، وذلك احتفالاً بتتويجهم بلقب الدوري العام للكرة الطائرة على حساب شباب الأهلي بعد انتظار دام خمس سنوات. وخلال الاحتفالية التي أقيمت في أرضية استاد الشامخة، جرى التقاط الصور التذكارية وتقطيع كعكة كبيرة حملت صور الأبطال، كما ألقى قائد فريق كرة القدم، فواز عوانة، كلمة احتفالية بالنيابة عن بقية زملائه اللاعبين.

مراد سنون:

«قوانين البطولة العربية تسمح بقيد لاعبين أجنبيين فقط، وهذا قد يصعب من مهمتنا».