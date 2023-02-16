الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
برشلونة - مانشستر يونايتد 21:45
شاختار - رين 21:45
أياكس - يونيون برلين 21:45
ريد بول سالزبورغ - روما 21:45
يوفنتوس - نانت 00:00
سبورتينغ - ميتييلاند 00:00
باير ليفركوزن - موناكو 00:00
إشبيلية - آيندهوفن 00:00
الدوري السعودي
العدالة - الطائي 19:00
الاتفاق - الاتحاد 21:30
فيوتشر - حرس الحدود 19:00
بيراميدز - إنبي 21:00
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