اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

- مانشستر يونايتد 21:45

شاختار - رين 21:45

أياكس - يونيون برلين 21:45

ريد بول سالزبورغ - روما 21:45

يوفنتوس - نانت 00:00

سبورتينغ - ميتييلاند 00:00

باير ليفركوزن - موناكو 00:00

إشبيلية - آيندهوفن 00:00

الدوري السعودي

العدالة - الطائي 19:00

الاتفاق - الاتحاد 21:30

فيوتشر - حرس الحدود 19:00

بيراميدز - إنبي 21:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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