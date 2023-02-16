يونايتد يبحث عن أول انتصار أمام برشلونة في ملعب الكامب نو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث فريقا برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي عن مقعد في دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عندما يلتقيان وجها لوجه اليوم على ملعب الكامب نو في ذهاب دور خروج المغلوب بالبطولة.

ويشارك برشلونة في هذا الدور للعام الثاني على التوالي بعدما اكتفى بالحصول على المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ورغم فوز برشلونة على فيكتوريا بلزن ذهابا وإيابا في دوري الأبطال إلا أنه لم يتمكن سوى من حصد نقطة واحدة في أربع مباريات جمعته بفريقي بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، وهو الأمر الذي جعل برشلونة يفشل في التأهل لدور الـ16.

الخسارة الوحيدة

ومنذ الخسارة أمام بايرن ميونخ 0/ 3 بملعب الكامب نو في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال في 26 أكتوبر الماضي، وهي الخسارة الوحيدة لبرشلونة في 14 أقيمت على ملعبه هذا الموسم، تمكن الفريق من خوض 16 مباراة في كل البطولات بدون خسارة. وتضمنت هذه المباريات الفوز بتسع مباريات من آخر 10مباريات بالدوري، كان آخرها الفوز على فياريال بهدف دون مقابل.

وبينما يفضل برشلونة المنافسة في بطولة دوري الأبطال، إلا أن احتمالية تتويج برشلونة بلقب الدوري الأوروبي من شأنه أن يحفز، تشافي المدير الفني، وبقية اللاعبين. وخسر برشلونة خمس مباريات من آخر 11 مباراة أوروبية أقيمت على ملعب الكامب نو، ولكن الفريق يدخل مباراة الغد ولديه أفضلية على مانشستر يونايتد، حيث تغلب عليه في آخر أربع مباريات جمعتهما.

خطورة ماركوس

وتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين على حساب مانشستر يونايتد في 2009 و2011، كما فاز برشلونة على مانشستر يونايتد 4 / 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية بدوري أبطال في نسخة 2019.

ويتعين على برشلونة أن يخشى من خطورة ماركوس راشفود، الذي سجل 13 هدفا لمانشستر يونايتد منذ استئناف مسابقات الدوري عقب فترة التوقف بسبب كأس العالم بقطر.

وحذر أندرياس كريستنسن، لاعب برشلونة زملاءه من خطورة اللاعب الإنجليزي، وقال «اشفورد يقدم أداء رائعا في الفترة الحالية. يعجبني كثيرا، أحب الطريقة التي يلعب بها. إنه مباشر وخطير ولاعب قوي».

كما أشاد لاعب برشلونة إريك تن هاد مدرب مانشستر يونايتد، وقال «أعتقد أن تن هاج سينقلهم لمستوى مختلف. ستكون مباراة صعبة، ولكني أعتقد أننا في وقت رائع. ستكون مباراة رائعة».

في المقابل، يدخل مانشستر يونايتد المباراة ولديه سجل إيجابي فيما يتعلق بالمباريات التي تقام خارج أرضه، حيث خسر الفريق في أربع مباريات فقط من أصل 16 مباراة خاضها الفريق خارج ملعبه هذا الموسم في كافة البطولات.

واعتاد مانشستر يونايتد المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي مؤخرا، حيث شارك في البطولة ست مرات في آخر 12 موسما.

انتصارات متتالية

وبدأ مانشستر يونايتد مشواره في البطولة هذا الموسم بالخسارة بهدف أمام ريال سوسيداد، ولكن الفريق، بقيادة مدربه إريك تن هاج، استعاد توازنه وحقق خمس انتصارات متتالية جعلته يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف سوسيداد.

ومازال مانشستر يونايتد ينافس في كل البطولات التي يشارك بها، حيث سيواجه نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة في وقت لاحق من هذا الشهر، كما أنه سيواجه ويستهام في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل.

ومع ذلك، نقل مانشستر يونايتد تركيزه بحثا عن تحقيق أول انتصار له على برشلونة في ملعب الكامب نو، في محاولته الخامسة، حيث يرغب الفريق في الحصول على أفضلية قبل خوض مباراة الإياب الأسبوع المقبل بملعب أولد ترافورد.

وفي بقية المباريات، يلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني مع رين الفرنسي، وأياكس الهولندي مع يونيون برلين الألماني، وريد بول سالزبورج النمساوي مع روما الإيطالي.

كما يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع نانت الفرنسي، وسبورتينج لشبونة مع ميتييلاند الدنماركي، وباير ليفركوزن الألماني مع موناكو الفرنسي، وإشبيلية الإسباني مع أيندهوفن الهولندي.

برشلونة قبل المواجهة







تمكن برشلونة من خوض 16 مباراة في كل البطولات بدون خسارة.



تتويج برشلونة بلقب الدوري الأوروبي من شأنه أن يحفز تشافي وبقية اللاعبين.



خسر برشلونة خمس مباريات من آخر 11 مباراة أوروبية أقيمت على ملعب الكامب نو.



تغلب برشلونة على مانشستر يونايتد في آخر أربع مباريات جمعتهما.



توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين على حساب مانشستر يونايتد في 2009 و2011.



يونايتد قبل المواجهة