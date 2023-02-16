اتحاد الكرة يرد على الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - علق إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على عدم قيد ثلاثي الزمالك ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة من نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال إن الرياضة فى مصر لها جناحان الأول الأهلى و الثانى الزمالك، وأن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مديونية على الكثير من الأندية، و تلك الأموال منذ مواسم كثيرة منها من 2005.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة طالب بالمستحقات المتأخرة من الأندية، لأن الاتحاد يحتاج لـ الأموال، معلقًا: " 170 مليون جنيه مديونية الأندية لدى اتحاد الكرة".

وأشار إلى أن جميع الأندية قامت بتسديد جزء من الأموال، و نادي الزمالك اعطي شيكات، بجانب جزء من الأموال ولظروف الزمالك، ومشكلات خاصة لم تصرف الشيكات من البنوك.

شيكات الزمالك المقدمة لاتحاد الكرة كانت بدون رصيد بسبب الحجز على الأرصدة.