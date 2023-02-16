شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 2 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها وصول بعثة الفريق الكروى إلى ليبيا استعدادا لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى المجموعات، وأداء الفريق لأولى تدريباته هناك.

بعثة الزمالك تصل ليبيا استعداداً لمواجهة المريخ السودانى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى ليبيا استعدادا لخوض مباراة المريخ السودانى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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