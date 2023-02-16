شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام أحمد الشيخ وحميد ماو فى تدريبات غزل المحلة استعدادا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائى أحمد الشيخ والتنزانى حميد ماو لاعبا فريق غزل المحلة في التدريبات الجماعية التي أقيمت منذ قليل على استاد المحلة، ضمن الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان الثنائى غابا عن مباريات الفريق الفترة الماضية بسبب سفر أحمد الشيخ إلى السعودية لتأدية مناسك العمرة، والتنزانى حميد ماو بسبب تأخيرة في العودة من بلاده بسبب أجراء بعض الأوراق الخاصة به.

ويسعى عبد الباقى جمال المدير الفني للفريق من الاستعانة بخدمات أحمد الشيخ وحميد ماو في التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلى، بسبب إمكانياتهما الكبيرة والخبرة للعودة مرة أخرى للنتائج الإيجابية بعد الخسارة في مباراتى حرس الحدود والمقاولون العرب.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 21 من الشهر الجارى، حيث ستقام على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و الخسارة في 6 مباريات والتعادل في 5 مباريات.



تدريب غزل المحلة (1)



تدريب غزل المحلة (2)



تدريب غزل المحلة (3)



تدريب غزل المحلة (4)