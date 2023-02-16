7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 15 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 / 2 / 2023، فى مقدمتها أحمد قندوسى ينتظم فى تدريبات الأهلى بمدينة نصر.

أحمد قندوسى ينتظم فى تدريبات الأهلى بمدينة نصر

انتظم أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب مدينة نصر في أول مران له مع الفريق الأحمر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية، كونه انضم لبعثة الأهلي بالمغرب بعد انتهاء مشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

مصطفى غربال يدير مباراة بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة فيوتشر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المسابقات تنتظر انتهاء مباريات المجموعات الأفريقية لتحديد مواعيد المؤجلات ونهائي الكأس

تنتظر لجنة المسابقات إنتهاء مباريات الفرق الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية وهي الزمالك و الأهلي المشاركان في دوري الأبطال ، و بيراميدز و فيوتشر المشاركان في الكونفدرالية ، إنتهاء مبارياتهم في دور المجموعات و الإعلان بعدها عن المؤجلات الخاصة بالدوري و مواعيد باقي الجوالات.

الونش وثلاثى أزمة القيد يخوضون تدريبات تأهيلية في الزمالك

خاض محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسى ثلاثى أزمة القيد في الزمالك بالإضافة إلى محمود حمدى "الونش" وتدريبات تأهيلية، على ملعب التدريب بالنادى بعد تخلفهم عن السفر مع بعثة الفريق الأبيض التي وصلت إلى ليبيا صباح اليوم الأربعاء.

اعتماد تقنية الفيديو بداية من دور الـ8 لبطولة أمم أفريقيا للشباب بمصر

تقرر تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR ، بداية من مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري ، حتى 11 مارس المقبل.

عمرو السولية يتخلف عن رحلة الأهلي للسودان ويواصل التأهيل بالقاهرة

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر استبعاد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر من رحلة السفر إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في المباراة التي تجمعهما يوم السبت المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء.