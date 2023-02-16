شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد محمود متولى لدفاع الأهلي أمام الهلال السودانى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إعادة محمود متولي للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه المقبلة ضد الهلال السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وغاب متولي عن المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت مؤخرا بالمغرب.

ولعب ياسر إبراهيم بجوار محمد عبد المنعم في مباراة فلامنجو البرازيلي، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر إراحة متولي خشية من تعرضه للإجهاد، فيما اقترب من العودة لقيادة الدفاع مع عبد المنعم أمام الهلال السوداني.

ويسافر الأهلي إلى السودان غدا الخميس ويعود بعد المباراة إلى أسوان مباشرة لخوض مباراته في الدوري، على أن يعود إلى القاهرة بعد موقعة الدوري.