شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لأحمد فتوح فى الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك برنامج تدريبى خاص لأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق من أجل عودته لصفوف الفريق عقب العودة مباشرة من لقاء المريخ السودانى في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

كان أحمد فتوح عانى من إجهاد في العضلة الخلفية منذ لقاء فاركو بالدورى أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق .

وطلب فيريرا تجهيز أحمد فتوح استعدادا لمواجهة الترجى التونسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

ويعول فيريرا كثيرا على أحمد فتوح في قيادة الجبهة اليسرى بصحبة محمد عبد الشافى ، إلا أنه أبتعد فترة طويلة لأسباب فنية جعلت المدير الفني يعتمد على شيفو

من ناحية أخرى وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى ليبيا ظهر اليوم استعدادا لخوض لقاء المريخ السوداني المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.