شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل تجديد عقد حسين الشحات وياسر وهانى بسبب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي إرجاء ملف حسم تجديد عقود الثلاثى حسين الشحات وياسر ابراهيم ومحمد هاني لاعبي الفريق الأحمر بسبب الانشغال بالمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لتجديد عقود الثلاثي، نظرا للحاجة إلى جهودهم في الفترة المقبلة.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع الشحات وياسر وهاني على تجديد عقودهم، ولكن يتبقى الاتفاق على القيمة المالية وتوقيع العقود بشكل رسمي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.