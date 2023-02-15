شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي مع الفريق خلال الفترة القادمة.

ميسي يرفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

وأكدت التقارير الصحفية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي يرفض تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

واجتمع مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع والد لاعب الفريق الأول لكرة القدم ليونيل ميسي من أجل تجديد اللاعب تعاقده مع الفريق.

ورفض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي كل العروض المقدمة من النادي من أجل تجديد اللاعب تعاقده.

وسوف ينتهي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي مع الفريق في نهاية الموسم الحالي.



وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.