بطل العالم في الدراجات يستعرض بالدرعية التاريخية

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وأتاح كيني بيليه لعشاق هذه الرياضة ومحبيها فرصة مشاهدة ومتابعة إثارة هذه الاستعراضات العالمية عن كثب، التي تمكن الشباب من التفاعل المباشر معها.وبدأ بيليه مسيرته الرياضية عام 1992، وتمكن من تحقيق إنجازات عدة، وفي 1996، شارك في البطولة العالمية «سبا فرانكورتشامب» حاصلا على المركز الخامس، وفي 1998، حصل على لقب بطل العالم لأول مرة كمبتدئ، ليدخل التاريخ عام 2000 بفوزه بجونيور وورلدز في فئتي الـ20 والـ26.
وحصل على ألقاب عالمية في 2005 و2006 وفي 2007، وفاز بكأس العالم وسجل رقما قياسيا جديدا، وتمكن عام 2009، من الحصول على لقب بطل كأس العالم.
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