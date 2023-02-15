بدء منافسات البطولة العربية للرماية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس منافسات البطولة العربية للرماية التي تقام على ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر وتستمر حتى اليوم، بمشاركة 11 دولة، من بينها المملكة. وبدأ المنتخب السعودي للرماية تدريباته الرسمية استعدادا لخوض منافسات البطولة، حيث أدى رماة الأخضر تمريناتهم الخاصة بمسابقة البندقية تحت إشراف المدرب الوطني أحمد قيسي، ومسابقة المسدس تحت إشراف المدرب الكوري سونج جو لي. وأكد قيسي من جانبه جاهزية اللاعبين لخوض منافسات البطولة، معربا عن تفاؤله بتحقيق اللاعبين نتائج مشرفة إذ سيخوض اليوم الأخضر أولى منافساته الرسمية للبطولة. وأكد قيسي من جانبه جاهزية اللاعبين لخوض منافسات البطولة، معربا عن تفاؤله بتحقيق اللاعبين نتائج مشرفة إذ سيخوض اليوم الأخضر أولى منافساته الرسمية للبطولة. يذكر أنه عقب انتهاء منافسات البطولة العربية، في مصر ستنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية خلال الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري، بمشاركة 376 راميا ورامية من 51 دولة.

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