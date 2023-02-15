نشوة الطائي على محك العدالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي فريق العدالة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، مساء اليوم فريق الطائي 21 نقطة المنتشي بفوزه الأخير على الاتفاق، في مواجهة يسعى من خلالها أبناء الحليلة لوقف نزيف النقاط أمام رغبة أشهب حائل الطامح لمواصلة نتائجه الإيجابية، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال اللقاء الذي سيجمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وسيدخل أصحاب الأرض فريق العدالة مواجهة اليوم بقيادة مدربه السلوفاكي مارتن سفيلا لتصحيح الأوضاع عقب الخسارة الثقيلة بخماسية الاتحاد، وتحقيق فوز ينعش آمال وحظوظ البقاء، رغم افتقاده لخدمات مدافعه فهد الحربي المطرود بالبطاقة الحمراء للمرة الثانية هذا الموسم، إذ سيرتكز على ابن جلدته ديجانيتش دافيد في خط الوسط بجانب كل من حسن الحبيب وعارف ال حيدر والكولومبي بلاتا أندرسون وفي المقدمة المهاجم ماركوس أنتونسون.

بينما سيعمد الروماني ميريل رادوي مدرب الطائي على ذات الأسماء والتشكيل الذي انتهجه في لقاء الاتفاق، بالاعتماد على الثلاثي نولدج موسونا ومختار علي وخليل العبسي في وسط الملعب، وتحركات ثنائي خط الهجوم بوجود الثنائي الجزائري أمير سعيود وفهد الجهني، واستغلال بطء دفاعات العدالة في الثلث الأخير من أجل العودة لحائل بالنقاط الثلاث.