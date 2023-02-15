نشوة الطائي على محك العدالة

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وسيدخل أصحاب الأرض فريق العدالة مواجهة اليوم بقيادة مدربه السلوفاكي مارتن سفيلا لتصحيح الأوضاع عقب الخسارة الثقيلة بخماسية الاتحاد، وتحقيق فوز ينعش آمال وحظوظ البقاء، رغم افتقاده لخدمات مدافعه فهد الحربي المطرود بالبطاقة الحمراء للمرة الثانية هذا الموسم، إذ سيرتكز على ابن جلدته ديجانيتش دافيد في خط الوسط بجانب كل من حسن الحبيب وعارف ال حيدر والكولومبي بلاتا أندرسون وفي المقدمة المهاجم ماركوس أنتونسون.بينما سيعمد الروماني ميريل رادوي مدرب الطائي على ذات الأسماء والتشكيل الذي انتهجه في لقاء الاتفاق، بالاعتماد على الثلاثي نولدج موسونا ومختار علي وخليل العبسي في وسط الملعب، وتحركات ثنائي خط الهجوم بوجود الثنائي الجزائري أمير سعيود وفهد الجهني، واستغلال بطء دفاعات العدالة في الثلث الأخير من أجل العودة لحائل بالنقاط الثلاث.
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