السعودية تعزز توهجها دوليا باستضافة كأس العالم للأندية 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لاقتحام المسرح الرياضي بقوة أخيرا، مع دخولها روزنامة سباقات «فورمولا 1» واستضافة بطولات «ليف غولف»، وتعزيز دوري كرة القدم بنجوم عالميين، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نادي النصر بعقد حتى 2025، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (FIFA) الثلاثاء أنه تم اختيار السعودية لاستضافة كأس العالم للأندية 2023 في ديسمبر الأول المقبل.

وجاء في بيان للفيفا على هامش اجتماع مجلسه في مدينة زيورخ السويسرية «فيما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام بموجب النظام الحالي بمشاركة 7 أندية، عين مجلس الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف للبطولة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023».

كما أكد اجتماع مجلس الفيفا على التغييرات في هيكل كأس العالم للأندية، مع الموافقة على بطولة موسعة تضم 32 فريقا اعتبارا من 2025.

وسيشغل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» (UEFA) 12 مكانا بينما ستذهب 6 مقاعد لاتحاد أمريكا الجنوبية، في حين سينال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) 4 مقاعد ومثلهم للاتحادين الأفريقي والآسيوي، مع مكان واحد لاتحاد الأوقيانوس وآخر للفريق المستضيف.

وأكد اجتماع الفيفا أيضا على تأهل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تلقائيا لكأس العالم 2026 كمنظمين مشتركين للبطولة، مع خصم مقاعدهم من إجمالي المخصصة لاتحاد الكونكاكاف والبالغة 6 مقاعد.

ومن جانبه أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي بتويتر أن الاتحاد الدولي للعبة قرر استضافة السعودية لكأس العالم للأندية 2023.

ويأتي الإعلان بعد 3 أيام من تتويج ريال مدريد الإسباني بطلا لنسخة 2022 التي استضافها المغرب، التي حل فيها فريق الهلال السعودي بالمركز الثاني للمرة الأولى في تاريخه.

وتصبح السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات وقطر والمغرب.

يذكر أن السعودية اختيرت في أوائل الشهر الحالي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وتدرس - حسب تقارير - تقديم ترشيح مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.