الشباب يغلق ملف الدوري بصدارة موقتة

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واستعاد الشباب الصدارة بشكل موقت بوصوله للنقطة 40 بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف والاتحاد الثالث، مع خوضه مباراتين إضافيتين.وسيرحل الليث للعاصمة القطرية الدوحة لخوض مواجهة ناساف الأوزبكي يوم الأحد المقبل على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث يطمح الشباب بالتأهل لدور الـ8 ومواجهة الفائز من لقاء الريان والدحيل القطريين.
وسجل الشباب رقما قياسيا بخوضه اللقاء رقم 11 على ملعبه دون خسارة منذ الموسم الماضي، ولأول مرة ينتصر على أبها ذهابا وإيابا بدوري المحترفين، بعد انتصاره ذهابا في أبها برباعية نظيفة، رافعا عدد انتصاراته على أبها لـ 4 مقابل فوزين لأبها ومثلها من التعادلات في عهد المحترفين.
وبات الشباب أكثر فريق تحقيقا للفوز بالدوري بـ 12 انتصار، بفارق فوز واحد عن النصر والاتحاد، محافظا على صدارته لقائمة أقوى هجوم بتسجيله لـ37 هدفا بفارق 3 أهداف عن النصر الثاني.
في حين سجل رابع انتصار تواليا، ليتجاوز مسلسل التفريط بالنقاط الذي لازمه بعد كأس الملك، حيث تلقى لهزيمتين ضد الفتح والوحدة خارج أرضه، وتعادل ثلاث مرات أمام الاتحاد والنصر والتعاون، ليخسر 12 نقطة أفقدته الصدارة، قبل أن يستعديها ضد أبها ويرحل لقطر بمعنويات عالية بعد نتائج إيجابية وأرقام مميزة ستعطيه دفعة معنوية الذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية.
الشباب قبل دوري أبطال آسيا:
- سجل رقما قياسيا بخوضه اللقاء رقم 11 على ملعبه دون خسارة منذ الموسم الماضي.
- للمرة الأولى ينتصر الشباب على أبها ذهابا وإيابا بدوري المحترفين.
- رفع الليث عدد انتصاراته على أبها لـ4 مقابل فوزين لأبها ومثلهما من التعادلات في المحترفين.
- بات أكثر فريق تحقيقا للفوز بالدوري بـ 12 انتصارا، بفارق فوز واحد عن النصر والاتحاد.
- حافظ الليث على صدارته لقائمة أقوى هجوم بتسجيله لـ37 هدفا.
- سجل الشباب رابع انتصار تواليا، ليتجاوز مسلسل التفريط بالنقاط الذي لازمه بعد كأس الملك.
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