فارس الدهناء يتربص بالنمور في الدمام

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ويسعى الاتحاد إلى خطف الصدارة على أمل تعثر النصر، حيث يواصل سلسلة الانتصارات المتلاحقة لتضيق الخناق على المتصدر والظفر بلقب الدوري الغائب منذ سنوات بعد أن أصبح هدفا اتحاديا لا مناص عنه في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها نجوم العميد وفي ظل الدعم الكبير الذي يجده من الجماهير الاتحادية والتي تتصدر الحضور الجماهيري في مدرجات الملاعب.وتنفس المدير الفني نانو سانتو الصعداء في الخط الخلفي بعد جاهزية المدافع أحمد شراحيلي للعب بجوار القائد أحمد حجازي، في حين تأكد غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مواجهة الليلة بعد الإصابة التي لحقت به في لقاء العدالة، ومن المتوقع أن يكون اللاعب هارون كمارا أحد الخيارات لتعويض غياب هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله.
في المقابل يأمل فريق الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مناطق الخطر بعد أن نجح في خطف نقطة لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.
وسينهج الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق طريقته المعتادة المعتمدة على إقفال مناطقه الدفاعية وتكثيف منطقة المناورة في وسط الملعب، إضافة إلى تعطيل مفاتيح لعب الاتحاد على الأطراف واستغلال المساحات من الكرات الطويلة للفرنسي يوسف نياكيتي والسويدي روبن كوايسون.
الاتفاق: وقف نزيف هدر النقاط وتعديل المسار
- سينهج الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق طريقته المعتادة المعتمدة على إقفال مناطقه الدفاعية وتكثيف منطقة المناورة في وسط الملعب.
- تعطيل مفاتيح لعب الاتحاد على الأطراف واستغلال المساحات من الكرات الطويلة للفرنسي يوسف نياكيتي والسويدي روبن كوايسون.
- الاعتماد على الثنائي محمد الكويكبي والبرازيلي فيتينيو في وسط الملعب خلف ثنائي المقدمة.
- توالي غياب المحترف التونسي نعيم السليتي للإصابة.
- الخسارة الثامنة في مباراة اليوم قد تعصف بمستقبل الفرنسي كارتيرون مع الاتفاق.
- نجح الاتفاق في خطف نقطة في لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.
- رفعت إدارة الاتفاق أسعار تذاكر الدرجة الموحدة إلى 100 ريال.
الاتحاد: تسلسل حالات الفوز المتلاحقة
- نشوة اتحادية عقب حصد لقب السوبر وتسلسل حالات الفوز المتلاحقة.
- استقرار فني بالاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو.
- عودة المدافع أحمد شراحيلي بجوار القائد أحمد حجازي في خط ظهر الفريق.
- تأكد غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مواجهة الليلة بعد الإصابة التي لحقت به في لقاء العدالة.
- ضم البرتغالي نونو سانتو ابن جلدته هيلدر كوستا كثامن العناصر الأجنبية.
- هارون كمارا أحد الخيارات الأبرز لتعويض غياب هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله.
- رغم ارتفاع أسعار التذاكر من المنتظر أن يشهد لقاء الليلة حضورا كبيرا لمدرج العميد.
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