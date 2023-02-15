شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يستقر على مشاركة بامبو فى التشكيل الأساسى للبنك الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على مشاركة كريم بامبو مهاجم الفريق في التشكيل الأساسى المباراة المقبلة أمام سموحة، عقب تألق في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويعد كريم بامبو من أفضل لاعبى فريق البنك الأهلى في خط الهجوم، حيث شاراك فى 19 مباراة حتى الآن مع الفريق وتمكن من إحراز 4 أهداف.

ويستضيف فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل، حيث تقام المباراة على استاد بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز في مباريتين والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 9 مباريات.