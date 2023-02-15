شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لزيزو وشيكابالا استعدادا للمريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة للثنائى أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعبا الفريق استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بعد غدا الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

ويعول فيريرا على الثنائى كثيرا في بناء الهجمات البيضاء على مرمى المنافس بالإضافة لخلق الفرص وإحراز الأهداف .

كان زيزو وشيكابالا قد نجحا في إحراز ثلاثة أهداف في المباراة الأخيرة للفريق أمام سموحه منحت أبناء ميت عقبة ثلاث نقاط غالية أمام سموحه بالدورى بعد فترة كبيرة من عدم تحقيق أي انتصار .

ويأمل فيريرا في مواصلة الإنتصارات على حساب المريخ السودانى من أجل العودة نحو المنافسة على الصعود من دور المجموعات بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائرى .