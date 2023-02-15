شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يبحث عن عرض خارجى للخروج من أزمة فسخ تعاقده مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أحمد الشيخ لاعب المصري، والذي فسخ تعاقده خلال الساعات الأخيرة، عن عرض احتراف في إحدى الدول الإسكندنافية، التي ما يزال باب القيد الشتوي بها مفتوحا، للانتقال إليها ولو لمدة 6 أشهر، حتى بداية فترة قيد جديدة.

وأتم أحمد الشيخ لاعب النادي المصري، اتفاقه مع إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده مع النادي، بالتراضي، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق.

ويخطط الشيخ إلى العودة إلى أحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انضم أحمد الشيخ إلى النادي المصري في موسم 2021/2022، وذلك بعد رحيله عن بيراميدز في تجربة قصيرة لم يشارك خلالها سوى في 4 مباريات فقط.

ومع المصري شارك الشيخ في 38 سجل أحمد الشيخ خلالهم 4 أهداف، وصنع 6 أخرى ودخل في عدة أزمات.

قبل فترة قريبة تواجد أحمد الشيخ، بمقر الجمعية المصرية للاعبين المحترفين قبل أيام، لحل الأزمة بينه وبين مسئولي النادى البورسعيدى، بعدم المشاركة فى المباريات وحصوله على المستحقات المادية، حيث كان يتبقى 6 أشهر فقط فى عقد اللاعب.

واجتمع أحمد الشيخ مع مجدى عبد الغنى رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين، وشرح له كافة التفاصيل، وعلى الفور قام بالاتصال مع مسئولي النادى المصري لحل الأزمة وديا قبل تقديم اللاعب شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ثم التصعيد إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم.