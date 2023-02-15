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استمرار غياب رزاق سيسيه عن البنك الأهلى أمام سموحة

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القاهرة - سامية سيد - يغيب الإيفوارى رزاق سيسية مهاجم فريق البنك الاهلى عن مباراة فريقة المقبلة أمام سموحة ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز بسبب الإصابة عقب الخضوع لكشف طبى تحت أشراف طبيب الفريق . 

و جاءت إصابة رزاق سيسية التهابات في عضلة البطن و الخضوع الى برنامج علاجى خلال الفترة المقبلة للشفاء من الإصابة و العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية و المباريات . 

ويستضيف فريق البنك الاهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم السبت المقبل حيث تقام المباراة على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز في مباريتان و التعادل في 7 مباريات و الهزيمة في 9 مباريات .

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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