شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب رزاق سيسيه عن البنك الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الإيفوارى رزاق سيسية مهاجم فريق البنك الاهلى عن مباراة فريقة المقبلة أمام سموحة ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز بسبب الإصابة عقب الخضوع لكشف طبى تحت أشراف طبيب الفريق .

و جاءت إصابة رزاق سيسية التهابات في عضلة البطن و الخضوع الى برنامج علاجى خلال الفترة المقبلة للشفاء من الإصابة و العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية و المباريات .

ويستضيف فريق البنك الاهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم السبت المقبل حيث تقام المباراة على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز في مباريتان و التعادل في 7 مباريات و الهزيمة في 9 مباريات .