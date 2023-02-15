شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15 / 2 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مصطفى غربال يدير مباراة بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية

مصطفى غربال يدير مباراة بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية

المسابقات تنتظر انتهاء مباريات المجموعات الأفريقية لتحديد مواعيد المؤجلات ونهائي الكأس

أحمد قندوسى ينتظم فى تدريبات الأهلى بمدينة نصر

الونش وثلاثى أزمة القيد يخوضون تدريبات تأهيلية في الزمالك

فرحان حكما لفيوتشر والحدود وعبد العزيز السيد لبيراميدز وإنبى

اعتماد تقنية الفيديو بداية من دور الـ8 لبطولة أمم أفريقيا للشباب بمصر

عمرو السولية يتخلف عن رحلة الأهلي للسودان ويواصل التأهيل بالقاهرة