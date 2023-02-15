شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل هانى عادل فى تدريبات غزل المحلة بعد إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع هانى عادل قائد فريق غزل المحلة للتأهيل من الإصابة أستعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية و التواجد في قائمة الفريق التي سوف تخوض مباراة الاسماعيلى المقبلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان هانى عادل تعرض للإصابة في الركبة خلال المشاركة في المباريات الماضية حيث يعد من اللاعبين أصحاب الخبرات في فريق غزل المحلة و يستعين به عبد الباقى جمال المدير الفني في اللقاءات المهمة .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة الاسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 21 من الشهر الجارى حيث ستقام على ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساءا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و الخسارة في 6 مباريات و التعادل في 5 مباريات .