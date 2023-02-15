شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يتخلف عن رحلة الأهلي للسودان ويواصل التأهيل بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر استبعاد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر من رحلة السفر إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في المباراة التي تجمعهما يوم السبت المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء.

ويستمر عمرو السولية في أداء برنامجه التأهيلي في القاهرة للتعافي من الإصابة بشد في عضلة الشماتة والتي تحتاج بعض الوقت قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي غياب عمرو السولية عن مباراة الهلال السوداني بسبب الاصابة، حيث اكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي اليوم الأربعاء.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.