مانشستر سيتي يتقدم على آرسنال بهدف دي بروين

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق مانشستر سيتي على أرسنال بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الإمارات والتي كانت مؤجلة من الجولة 12 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف عن طريق النجم البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 24 من الشوط الأول مستغلا خطأ دفاعي من المدافع تومياسو، الذي كان يريد إرجاع الكرة للحارس ليستغلها دي بروين ويضع الهدف الأول.

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بدأ فريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، دياز، اَكي، رودريجو.

الوسط: إلكاي جوندوجان، دافيد سيلفا، كيفن دي بروين.

الهجوم: جريليش، رياض محرز، إيرلنج هالاند.

بينما بدأ فريق أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

الدفاع: تومياسو، ويليام ساليبا، جابرييل مجاليس، زينتشينكو.

الوسط: أوديجارد، جورجينيو، جرانيت، تشاكا.

الهجوم: بوكايو ساكا، إدوارد نيكتياه، مارتينيلي.

وتلقي فريق أرسنال ضربة موجعة وقوية قبل مواجهة مانشستر سيتي بعد تأكد غياب اللاعب توماس بارتي عن اللقاء بسبب معاناته من إصابة عضلية خلال تدريبات الفريق.

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