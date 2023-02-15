مدرب نانت: مصطفي محمد لاعب مميز وسنعتمد عليه أمام يوفنتوس

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت الفرنسي عن المباراة المرتقبه التي تجمع فريقه مع نظيره يوفنتوس في بطولة الدوري الأوروبي.

ويلتقي فريق نانت المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد مع يوفنتوس ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وأكد كومباريه عن أهمية المباراة المرتقبة أمام يوفنتوس والتي تجمعهما مساء غدٍ الخميس، وشدد على أهمية الظهور بشكل جيد في مباراة الغد.

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وعن حديثه حول مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نانت قال: بالتأكيد مصطفي لاعب مميز بالنسبة لنا، وبالطبع سنعتمد عليه أمام يوفنتوس وسيكون له دور هام".

وأختتم حديثه: "مباراة يوفنتوس هي

الظهور الأول لنا في الدوري الأوروبي، فهي بالطبع منافسة أوروبية كبرى وتحتاج إلى خبرة وتركيز، خاصة ونحن نواجه خصم متميز له تاريخ أوروبي حافل".

موعد مباراة نانت ويوفنتوس

ويغادر فريق نانت إلى إيطاليا لمواجهة يوفنتوس، في المباراة التي تجمعهما غدًا الخميس، في مباراة الذهاب لدور الـ32 الإقصائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أليانز في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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