إحتفالية مميزة لافتتاح بطولتي مصر الدولية السابعة للتايكوندو وكأس الرئيس

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم اليوم في الصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة حفل افتتاح بطولة مصر الدولية السابعة G1 للتايكوندو وبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو G2 بمشاركة 35 دولة يمثلهم 1204 مشارك ، وتقام البطولتين تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

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حضر حفل الافتتاح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد إيدي إيزاكا رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي والسيد إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ومحمد شعبان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للتايكوندو وحضور عدد من الشخصيات العربية وشداد العمري نائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ورئيس الاتحاد السعودي وهاني علي المرشاد رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو وحسام هاشم رئيس الاتحاد السوداني للتايكوندو و يزيد بن عليوة رئيس الاتحاد الجزائري للتايكوندو وعلي صابر رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو وفيصل عبداللات أمين سر الاتحاد الأردن والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وحضور والأستاذ محمد عادل حسني والدكتور وليد الملاح والدكتور هيثم الملاح .

وشهد حفل الافتتاح فقرات فنيه خاصة تعبر عن الطابع المصري وبعض الألعاب النارية التي تم تجهيزها خارج الصالة المغطاة في إحتفاليه مميزة لبطولتي مصر الدولية السابعة وكأس الرئيس وسط إشادة من جميع الحاضرين بالتجهيزات الكبيرة لحفل الافتتاح والتنظيم المميز داخل صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وألقى المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو

كلمة ترحيب بالسادة الضيوف والدول المشاركة في البطولة معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على المجهوات الكبيرة والدعم الغير محدود للرياضة المصرية وبصفة خاصة التايكوندو المصري خلال الفترة الحالية والتي كان لها العديد من الاثار الإيجابية.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته ، أرحب بكل الحضور ودائما مصر متألقه وتفتح ذراعيها لكل دول العالم لاستضافة كل الأحداث الرياضية وأشكر القائمين على انجاح البطولات ودائما مصر متقدمة وتحقق النجاحات في كل المجالات.

وشهد الحفل تكريم من اتحاد التايكوندو للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتكريم الضيوف الحاضرين من الدول المختلفة بدرع اتحاد التايكوندو المصري.

وانطلقت فاعليات بطولة مصر الدولية السابعة G1 للتايكوندو يوم 11 فبراير بمنافسات الناشئين والشباب ثم منافسات الكبار بمشاركة 35 دولة بعدد 856 مشارك، بينما تقام بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك.

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