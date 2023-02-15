منتخب السيدات يخسر أمام أوغندا في تصفيات إفريقيا للسلة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى منتخب مصر الأول للسيدات لكرة السلة مساء اليوم الأربعاء الهزيمة من نظيره منتخب أوغندا بنتيجة ٨٦ مقابل ٨٥ في مباراته الثانية بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا.

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أقيمت المباراة اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا. وأنهى منتخب مصر الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 28-22، لكن منتخب أوغندا تمكن من العودة في النتيجة وأنهى الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 50-38.

واستمر تقدم منتخب أوغندا في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 72-61. ورغم استفاقة منتخبنا في الفترة الرابعة ونجاحه في تسجيل 24 نقطة مقابل 14 فقط لمنتخب أوغندا إلا أنه خسر اللقاء بفارق نقطة واحدة في النهاية.

ويرأس بعثة منتخب مصر سيدات خلال تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا، والمقامة في أوغندا، المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة

السلة.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:

أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوي - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب كلا من: كابتن إيهاب الألفي مدير فني، و أحمد إبراهيم مدرب عام ، كابتن احمد عبدالمطلب مدرب مساعد ، و آلاء مصطفى إداري الفريق، دكتور جيرمين عوني طبيب، و فريد سمير ومخطط احمال، و محمد جابر محلل اداء.



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